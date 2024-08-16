Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı bu hafta sonu iki sınavın gerçekleştirileceğini duyurdu. Her ikisi de 18 Ağustos Pazar günü yapılacak sınavlar şöyle;

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS)

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu)

dönem sınavları olarak yapılacak bu sınavlar için başvuru süreçleri önceki aylarda yapılmıştı. Hafta sonu yapılacak bu sınavlar ile tıp alanında eğitim gören binlerce kişi giriş yapacak

STS Tıp Doktorluğu Sınavı Sadece Ankara’da

Yapılan resmi açıklamada TUS 2. dönem sınavının 14 ilde gerçekleştirileceği ancak 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem ise sadece Ankara’da yapılacağı belirtildi. TUS’a girecek adaylar sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek iki oturuma katılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi sabah saat 10.15’te başlayacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45 itibariyle başlayacak.

Aynı gün yapılacak 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavı da iki oturumda yapılacak. 10.15 ve 14.45’te başlayacak oturumlar ile adaylar her oturumda 100 soruyu yanıtlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Açıklanacak?

TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Resmi verilere göre 2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi’ne 31 bin 692 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne de 31 bin 651 adayın katılacak.