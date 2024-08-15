ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarını duyurmasıyla başlayan ev ve yurt bulma telaşında aileler büyük bir şok ile karşı karşıya kaldı. Fiyatların minimum yüzde 50 oranında arttığı yurt ve evlerde barınma maliyetleri yükseldi. Özellikle büyükşehirlerdeki özel yurtlarda bir odada kalma maliyeti asgari ücretin 2 katına kadar ulaştı. Devlet yurtlarında ise henüz fiyatlar açıklanmadığı gibi başvurular da başlamadı.

Özel Yurtlarda Fiyatlar 30 Bin TL’den Başlıyor

Geçtiğimiz yıl özel yurtlarda en yüksek fiyatlar 18 bin TL seviyesinde olurken bu yıl 30 bin TL’den başlayan aylık fiyatlar sunuluyor. Ayrıca kampüse yakın yerlerdeki 1+1 ev kira fiyatları da 30 bin TL bandına ulaşmış durumda. Aileler eğitim ve ulaşım gibi pek çok masrafları karşılamaya çalışırken en çok masraflardan birisi de barınma olarak ön plana çıktı. 2 asgari ücret kadar artış kaydeden kiralar ve yurt fiyatları ailelerin bütçelerini zorluyor.

KYK yurtlarında ise geçtiğimiz yıl ücretler 345 TL ile 570 TL arasında değişiyordu. Bu yıl en az yüzde 50 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda ise ücretler 467 TL ile 855 TL arasında değişen fiyatlar ile kayıt yapılması bekleniyor.

Konu TBMM’ye Taşındı

Öğrenci ve ailelerin yaşadığı bu zor durum TBMM’ye de taşındı. CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı;

Gençlerin barınma sorunu için çözüm üretilmeli. Öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım maliyetleri aileleri zor durumda bırakıyor. Üniversiteyi kazandığı halde yüz binlerce genç kayıt yaptıramadı.