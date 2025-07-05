5 Temmuz 2025 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Haftayı Nasıl Kapattı?

Altın piyasasında hafta sonu fiyatlamaları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın, 5 Temmuz 2025 Cumartesi sabahına da düşüş eğilimli başladı.

Serbest piyasada gram altın, haftanın son işlem gününe 4.274,34 TL satış fiyatıyla girerken, alış fiyatı ise 4.273,84 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın cephesinde ise alış fiyatı 6.930 TL, satış fiyatı ise 7.013 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 13.860 TL olurken, satış fiyatı 14.027 TL’den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise piyasada 27.635 TL’den alınırken, 27.925 TL’den satılıyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3.334,89 dolar alış ve 3.335,28 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günü itibarıyla 4 milyon 260 bin TL’ye geriledi.