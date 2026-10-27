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İlk Evim Arsa projesinde arsa tahsisi 2027’de başlıyor: Resmî Gazete’de yayımlandı

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmî Gazete'de yayımlanırken, İlk Evim Arsa projesi doğrultusunda 40 binden fazla hak sahibine gelecek yıl arsa tahsis edileceği belirtildi.

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Eklenme 27.10.2026 - 16:37
Güncellenme 27.10.2026 - 16:45

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, konut ve kira artışlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için arsa arzının yaygınlaştırılması ve İlk Evim Arsa projesi doğrultusunda 42 bin 100 hak sahibine arsa tahsis edilmesi planlanıyor.

TOPLAM 42 BİN 100 HAK SAHİBİ

Hak sahiplerine arsa tahsislerinin 2027 yılı içerisinde tamamlanması öngörülürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumlu olduğu uygulama planı doğrultusunda 24 bin 500 müstakil arsa ve 17 bin 600 konutluk müşterek arsa olmak üzere toplam 42 bin 100 hak sahibi bulunuyor.

2027’DE ARSA TAHSİS SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yıllık program kapsamında ilgili hak sahipleri için gelecek yıl içerisinde arsa tahsis sürecine geçilecek ve böylece projenin tamamen sonuçlandırılması bekleniyor.

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