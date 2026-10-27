Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını öngören yasa teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kabul edildi.

GÖRÜŞMELER SABAH BAŞLADI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma amacıyla imzalanan anlaşmaya yönelik teklifin görüşmeleri sabah saatlerinde başlarken Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Orta Doğu, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kafkaslar, Balkanlar ve Kuzey Afrika’daki gelişmelerin bölgesel güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı.

BÖLGESEL CAYDIRICILIK VURGUSU

Mekke Anlaşması’nın bölgesel caydırıcılığı artırarak barış ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Oktay, anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı bloklaşma hedefi barındırmadığını, aksine bölgesel güvenliği ve ortak savunmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

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İTTİFAKA YENİ ÜYELERİN KABULÜNDE TÜRKİYE’NİN ONAYI GEREKECEK

Oktay, ittifaka yeni üyelerin kabulünün Türkiye’nin de onayına ve rızasına bağlı olmasının önemini vurguladı. Oktay, anlaşmanın temel unsurlarının müşterek savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayisinde yerli olanakların geliştirilmesi olduğunu, taraf ülkelerin egemenlik haklarına ve anayasal süreçlerine saygı gösterileceğini vurguladı.

KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü’nün sunumunun ve milletvekillerinin sorularının ardından yasa teklifi komisyonda kabul edildi.