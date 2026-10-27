2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi

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2026 yılında ülke genelindeki milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri başlıyor.

2026 EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ

Buna göre ikinci taksit ödemeleri 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 30 Kasım’a kadar taksit ödemesini yapmayan mükelleflerin vergi borçlarına aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mükelleflerin gecikme faizine maruz kalmamak için vergi ödemelerini 30 Kasım’a kadar yapmaları gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

1 Kasım’da başlayacak emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri, gayrimenkulün bağlı olduğu ilçe belediyesinin veznelerinden, e-Devlet sistemindeki çevrim içi ödeme hizmetlerinden, belediyelerin resmî internet sitelerinde yer alan e-belediye ödeme sistemlerinden ve anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM’leri üzerinden yapılabilecek.

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EMLAK VERGİSİ E-DEVLET ÖDEME EKRANI

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Öte yandan, emlak vergisinden muaf olanlar da araştırılıyor. Bu kapsamda, hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler, yalnızca SGK aylığı alan emekliler, gaziler, engelliler ile şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisinden muaf olacak.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI

Ülke sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip belirli kişiler, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilecek. Hisseli olsa da birden fazla konutu olan kişiler muafiyetten yararlanamayacak.