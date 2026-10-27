Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde: Yeni adımlar masada

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

Emeklilerin ekonomik olarak yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ve şartları zorlama pahasına da olsa emeklilerin şartlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Erdoğan, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin durumlarının biraz daha iyileştirileceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Haber Devam Ediyor

“Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle ifade ettik. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.”

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER GELEBİLİR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise, Erdoğan’ın açıklamasındaki yasal düzenleme vurgusunun maaş artışının yanı sıra, önemli düzenlemelere de işaret edebileceğini belirtti.

MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki emekli maaşı hesaplama sistemine ilişkin değişikliklerin gündeme gelebileceğini ifade eden Erdem, programda aylık bağlama sisteminin çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını destekleyecek biçimde yeniden değiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

PRİM GÜN SAYISINDA ARTIŞ İHTİMALİ

Erdem, bu sayede emekli aylığında ödenen primlerin yanı sıra prim gün sayısının da etkisinin artacağını aktardı. Erdem ayrıca, intibak düzenlemesine yönelik açıklama yaparak benzer prim gününe ve kazanca sahip emekliler arasındaki maaş farkının giderilebileceğini belirtti.

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ADIMLAR

Düşük emekli maaşlarına ilişkin yeni adımların da atılabileceğinin altını çizen Erdem, bütçeden oluşturulacak kaynakla yeni bir taban maaş belirlenmesi ya da düşük maaşlardan başlanarak kök maaşların aşamalı bir şekilde artırılması gibi senaryoların masaya gelebileceğini vurguladı.

EMEKLİYE REFAH PAYI

Öte yandan, refah payının da emeklilerin gelirlerini artırabilecek muhtemel düzenlemelerden biri olabileceğini söyleyen Erdem, yıl sonunda yapılacak enflasyon artışına ilaveten refah payı düzenlemesinin de gündeme gelebileceğini açıkladı.