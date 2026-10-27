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Vatandaşlık maaşında kira, gıda ve ısınma desteği gündemde

Emeklilerin ve belirlenen gelir sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşın gelirini artırmak için GETAD’ın hayata geçirilmesi beklenirken, dar gelirlilere destek kapsamında kira, gıda ve ısınma desteği verilmesi planlanıyor.

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Eklenme 27.10.2026 - 20:30

Milyonlarca emeklinin yanı sıra, belirlenecek gelir sınırının altında kalan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile çeşitli alanlarda yardım yapılacak.

YASAL DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR TBMM’DEN GEÇECEK

2027 yılı bütçesinde emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirecek olanakların sağlanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM’den geçerek uygulanmasının planlandığını belirtti.

Bu kapsamda, vatandaşlık maaşının uygulama koşullarına yönelik yeni detayların ne zaman paylaşılacağı merak konusu oldu.

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VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık maaşı ile hane gelirinin belirlenen seviyenin altında kalması hâlinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirlilere çeşitli alanlarda destek verilmesi bekleniyor.

KİRA, ENERJİ, GIDA VE ÇOCUK YARDIMI

Buna göre ihtiyaç sahiplerine kira, enerji, gıda ve çocuk yardımı gibi farklı yardımlar yapılarak vatandaşların gelirlerinin artırılması planlanıyor. Yapılacak yardımların hanelerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI ŞARTLARI

Yardımların belirlenmesinde gelir seviyesinin yanı sıra hane yapısı ve ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması amaçlanırken, farklı bölgelerde ikamet edenlere temel ihtiyaçlarına göre yardım verilmesi düşünülüyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU TARİHİ VE GELİR SINIRI

Öte yandan, vatandaşlık maaşı için başvuru tarihi ve gelir sınırı henüz belli olmazken gelir sınırının en düşük emekli maaşı olması gündemde.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Vatandaşlık maaşının önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi beklenirken, edinilen bilgilere göre 2027’nin ilk çeyreğinde belirlenen pilot illerde uygulanacak. Pilot illerde herhangi bir teknik aksaklık yaşanması hâlinde bu aksaklıklar giderildikten sonra sistem yıl içerisinde ülke geneline yaygınlaştırılacak.

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