Türkiye’de eşinden, babasından kalan emekli maaşlarında belirli kesintiler yapılıyor. Dul ve yetim aylığı olarak adlandırılan bu maaşlarda yüzde 75, 50 ve 25 gibi oranlar bulunuyor. Bu oranlar ölen kişinin çocuk sayısına, eşinin durumuna ve hak sahipliğine göre değişiklik göstermektedir.

Dul ve Yetim Aylığı Maaşında Kim, Ne Kadar Pay Alır?

Dul ve yetim aylığı maaşında durumlara göre pay oranı şöyledir;

Dul kalan eş, aylık bağlanmış çocuk yoksa yüzde 75, çocuk varsa yüzde 50 pay alır.

Yetim kalan kız çocuğu tek ise yüzde 50 pay alır. Kardeş ve anne gibi diğer aile üyeleri varsa yüzde 25 pay alır.

Yukardaki tablo kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanmaktadır. Dul ve yetim aylıklarında yüzdelik oranlarda ödeme yapıldığı için tam emekli maaşı hiçbir zaman ödenmez. Bu nedenle de en düşük emekli maaşı ne kadarsa, o miktar üzerinden yapılacak yüzdelik hesaplamalar ile dul ve yetim aylığının ne kadar olacağı öğrenilebilir. Türkiye’de en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı miktarlar da değişti. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrasında dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

2024 Temmuz İtibariyle Dul ve Yetim Aylığı Miktarları

Türkiye’de 2024 Temmuz zammı sonrasında dul ve yetim aylığı ücretleri değişti. Hisse oranına göre yeni emekli maaş tablosu şöyle;

Hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 6 bin 250 TL

Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetimler 3 bin 125 TL

Yapılacak bu ödemelerde Temmuz ayında maaş farkı oluştu. Bu nedenle de Türkiye genelindeki milyonlarca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar dul ve yetimlere ne kadar maaş farkı ödenecek sorusunu arıyor. Bu konuda da tablo netlik kazanmış durumda.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlara Ne Kadar Maaş Farkı Ödenecek?

Dul ve yetim aylığı alanlar maaş farkı alacak. 7 Ağustos tarihinde hesaplara yapılacak ödemelerde maaş farklarının ne kadar olduğu belli oldu. Hisse oranına göre alınacak maaş farkları şöyle;

Hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 1875 TL maaş farklı alacak.

Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 1250 TL maaş farklı alacak.

Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetimler 625 TL maaş farklı alacak.

Zamlı dönem öncesinde yüzdelik sırayla 2500 TL, 5000 TL ve 7500 TL dul ve yetim aylığı alanlar yukarıdaki farkları alacak. Ağustos sonrasında ise 2024 Temmuz zamlı maaşları almaya başlayacak.