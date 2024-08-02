Türkiye’de en düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından Temmuz ayındaki emekli maaş farklarının ödeneceği tarih merak edilmeye başlanmıştı. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak resmiyet kazanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) beklenen açıklamayı yaptı.

Emekli Maaş Farkları Ağustos’ta Hesaplarda!

emekli maaş farklarının Ağustos ayında ödeneceğini duyuran SGK, tüm emeklilerin bu tarih itibariyle Temmuz emekli maaş farkını alabileceğini söyledi. SGK’dan yapılan açıklamada, “Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz” denildi.