Türkiye’de sigara fiyatlarına zam yapılacağına dair gelişmeler gündeme gelmişti. Bu haberlerin hemen ardından son dakika sigara zammı PM Grubu’ndan geldi. Türkiye’de popüler olan PM Grubu son dakika sigara zammı ile fiyatların ortalama 4-5 TL’lik zam yaptı. Peki 5 Ağustos sigara zammı sonrasında yeni sigara fiyatları nasıl oldu? İşte PM Grubu sigara fiyatları.

Son Dakika Sigara Zammı ile Yeni Sigara Fiyatları

Türkiye’de son dakika sigara zammı sonrasında PM Grubu sigara fiyatları arasında en ucuzu 69 TL ile L&M ve Chesterfield sigaralar oldu. En pahalı sigara ise 77 TL’den satılacak Parliament çeşitleri oldu. İşte PM Grubu yeni sigara fiyatları;