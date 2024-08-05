Türkiye’de sigara fiyatlarına zam yapılacağına dair gelişmeler gündeme gelmişti. Bu haberlerin hemen ardından son dakika sigara zammı PM Grubu’ndan geldi. Türkiye’de popüler olan PM Grubu son dakika sigara zammı ile fiyatların ortalama 4-5 TL’lik zam yaptı. Peki 5 Ağustos sigara zammı sonrasında yeni sigara fiyatları nasıl oldu? İşte PM Grubu sigara fiyatları.
Son Dakika Sigara Zammı ile Yeni Sigara Fiyatları
Türkiye’de son dakika sigara zammı sonrasında PM Grubu sigara fiyatları arasında en ucuzu 69 TL ile L&M ve Chesterfield sigaralar oldu. En pahalı sigara ise 77 TL’den satılacak Parliament çeşitleri oldu. İşte PM Grubu yeni sigara fiyatları;
- Parliament Aqua Blue Slims 77 TL
- Parliament Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
- Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
- Parliament Midnight Blue 73 TL
- Marlboro Red Long 75 TL
- Marlboro Red / Touch 4 TL
- Marlboro Touch Blue / Gray / White 74 TL
- Marlboro Edge 71 TL
- Muratti 71 TL
- Muratti Blu 70 TL
- Lark 70 TL
- Chesterfield 69 TL
- L&M 69 TL
- Marlboro Roll 50 100 TL