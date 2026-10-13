Erdal Can Alkoçlar kimdir? Nereli ve ne iş yapıyor?

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Erdal Can Alkoçlar, ilaç araştırmaları ve fikri mülkiyet temelli yatırımlar alanında çalışan Türk mucit ve girişimcidir. Metehan Yeşil ile birlikte kurduğu Mas İlaç Ar-Ge şirketinin genel başkanlığını yürütüyor. Çalışmaları, farmasötik bileşimlerin geliştirilmesi, patent başvuruları ve buluşların ticari kullanımı üzerinde yoğunlaşıyor.

Erdal Can Alkoçlar kaç yaşında ve nereli?

7 Temmuz 1986 tarihinde İstanbul’da doğan Erdal Can Alkoçlar, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında. Meslek hayatını ilaç araştırmaları, formülasyon geliştirme ve patent odaklı girişimler üzerine kurdu.

Erdal Can Alkoçlar ne iş yapıyor?

Alkoçlar’ın araştırma alanları arasında antiviral bileşimler, iltihap giderici formülasyonlar ve metabolizma ile ilgili bileşenler bulunuyor. Yara iyileşmesi, kas kaybı ve bağışıklık sistemiyle ilişkili formülasyonlar da çalışmalarının konuları arasında. Metehan Yeşil ile yürüttüğü ortak çalışmalar, Mas İlaç Ar-Ge bünyesindeki faaliyetlerin yanı sıra uluslararası patent başvurularını da kapsıyor.

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Girişimcilik faaliyetlerinin bir diğer ayağını patent haklarının değerlendirilmesi oluşturuyor. Erdal Can Alkoçlar, buluşların teknoloji transferi yoluyla farklı pazarlara taşınması ve şirketler arası ortaklıklarla ticari ürüne dönüştürülmesi üzerine de çalışıyor. Bu kapsamda ilaç formülasyonlarının geliştirilmesiyle fikri mülkiyet yatırımlarını bir arada yürütüyor.

Erdal Can Alkoçlar’ın patent çalışmaları

Alkoçlar ile Yeşil’in ortak başvurularından biri, 13 Kasım 2014’te yayımlanan WO2014182261A1 numaralı uluslararası patent başvurusudur. 14 Ekim 2013’te yapılan başvuru, otoimmün hastalıkların yol açtığı nöroendokrin hasara yönelik bir bileşimi konu alıyor. Her iki isim de başvuruda buluş sahibi olarak yer alıyor.

Patentlerin ticari kullanımı konusunda 2021 yılında TBY Holding ile bir adım atıldı. Holding, 2 Mart 2021’de Alkoçlar ve Yeşil’in buluşlarıyla ilgili 128 farmasötik patentin münhasır fikri mülkiyet aracılık haklarını aldığını açıkladı. İş birliği kapsamında Afrika ve Orta Doğu’ya teknoloji transferi yapılması, Kuzey Amerika pazarında ise ilaç ve takviye ürünlerin geliştirilmesi hedeflendi. Alkoçlar, patent portföyünün değerlendirilmesi için yetkili grup şirketlerine aracılık hakkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Alkoçlar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin sağlık sektöründeki araştırma ve geliştirme yetkinliklerini ele alan raporunda da ilaç sektöründeki patent başvurularını gösteren listede yer aldı. Raporda, incelenen dönem için adına 107 patent başvurusu kaydedildi.

Kaynaklar

1. Kişisel biyografi

2. Spektral Holding ekip profili

3. KimNereli biyografisi

4. TBY Holding açıklaması, 2 Mart 2021, PR Newswire

5. Kişisel sitedeki buluşlar listesi

6. WO2014182261A1 numaralı başvuru, Google Patents

7. Yatırım Ofisi sağlık sektörü raporu, PDF sayfa 23