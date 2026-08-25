Ernest Poku Beşiktaş’a geliyor! İstanbul’a geliş tarihi ortaya çıktı!

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Transfer döneminde hızlı bir süreç yaşayan Beşiktaş’ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku’nun transferi konusunda uzlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELİYOR

Alman temsilcisiyle yapılan anlaşmaya göre, futbolcu siyah-beyazlı takıma satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Sözleşmedeki opsiyon şartların sağlanması durumunda zorunlu hale gelecek.

ERNEST POKU NE ZAMAN İSTANBUL’A GELİYOR

TV100 Spor’un haberine göre, Poku çarşamba günü İstanbul’a gelecek.

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BEŞİKTAŞ ERNEST POKU İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Beşiktaş, Ernest Poku ile 1+4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde Poku’nun Beşiktaş ile uzun vadeli bir sözleşmesi olacak.

BEŞİKTAŞ, ERNEST POKU İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Sky Sports’un haberine göre, siyah-beyazlı takım Ernest Poku’yu kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödeme yapacak. Anlaşmadaki koşulların sağlanması durumunda Beşiktaş Poku’nun bonservisini 20 milyon euro karşılığında alacak.

ERNEST POKU KİMDİR?

28 Ocak 2004’te Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Ernest Poku, Hollandalı profesyonel futbolcudur. Poku, aynı zamanda Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen’de forma giymektedir.

Asıl mevkisi sağ kanat olan 22 yaşındaki Poku, sol kanat ve santrfor olarak da oynamaktadır. 22 yaşındaki futbolcu genç kariyerine FC Amsterdam’da başlamasının ardından 2019’da AZ’nin gençlik akademisine katıldı.

2020’nin Şubat ayında AZ ile ilk profesyonel kontratını imzaladı. 28 Ocak 2022 tarihinde kontratını uzatmasından sonra Jong AZ’den AZ’nin birinci takımına yükseltildi.

AZ Altman için 12 Ağustos 2025 tarihinde Alman Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, futbolcunun 10 milyon euroluk bir ücret karşılığında ve ilaveten 2 milyon euroluk bonservislerle transferini açıkladı.

Poku, 2020’de Hollanda U16 Milli Takımı’nda 2 defa forma giyerken, 2022’de ise Hollanda U19 kadrosuna seçildi.

22 yaşındaki futbolcu hızı, dripling yeteneği ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekerken Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 maçta 5 gol ve 8 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.