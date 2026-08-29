Trabzonspor Başkanı Doğan’dan istifa eden Fatih Tekke ile ilgili açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ferencvaros rövanş karşılaşmasından sonra istifa ettiğini duyuran Teknik Direktör Fatih Tekke ile yola devam edeceklerini, bu kararın yanlış olduğunun Tekke’nin de farkında olduğunu belirtti.

BAŞKAN DOĞAN’DAN AÇIKLAMA

HTSpor’a açıklama yapan Başkan Doğan, Tekke ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Maç sonucunda alınan bir yenilgi. Çok kötü bir hakem yönetimi var. Fakat bu bir anlık karardı. Karadeniz insanının yapısı, Trabzon’un farklı yapısı. Fatih Tekke’nin üzüntüsünden kaynaklandı. Altını çizerek ifade ediyorum ki, asla bir kötü niyeti yok. Böyle bir anlık karar verdi. Tekke’nin aldığı karar doğru değil. Biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun farkında. Bizim kentimizde böyle şeyler olabiliyor. Bazen ağzımızdan çıkanla kalbimizdeki çok farklı oluyor. Bu benim de başıma geliyor. Fatih Hoca’nın da başına geldi. Fatih Hoca ile yolumuza devam ediyoruz, herhangi bir problemimiz yok.”

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TAKIMA PARA KAZANDIRACAK TRANSFER ARAYIŞI

Başkan Doğan, transfer çalışmalarına yönelik yaptığı açıklamada, “Fatih Hocamıza forvet beğendirmek zor. Kendisi ülkenin en büyük golcüsüydü. Fakat üzerinde çalıştığımız futbolcular bulunuyor. Genç ve ileride takımımıza para kazandırabilecek transfer için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Ferencvaros’a deplasmanda 4-0 yenilmiş ve karşılaşmanın ardından Fatih Tekke yaptığı açıklamada, “Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilebilir. Fakat ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin, biz elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor yönetimi ise Fatih Tekke’nin istifasının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer vermişti:

“Fatih Hoca, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin yarattığı duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Yönetim kurulu olarak Fatih Hoca’nın istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir. Birlikte oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.”