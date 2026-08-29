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Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Bu kapsamda karşılaşmanın saati ve tarihi belli oldu.

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Eklenme 29.08.2026 - 09:49

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı yaşanırken, son şampiyon Galatasaray, evinde Göztepe’yi karşılayacak.

Erzurumspor FK deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönen sarı kırmızılı takım, evinde de Göztepe’ye karşı galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe maçı 29 Ağustos Cumartesi (bugün) 21:30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

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Zorlu mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina (Batrakov), Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong.

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