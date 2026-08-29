Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı yaşanırken, son şampiyon Galatasaray, evinde Göztepe’yi karşılayacak.
Erzurumspor FK deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönen sarı kırmızılı takım, evinde de Göztepe’ye karşı galip gelerek serisini sürdürmek istiyor.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Göztepe maçı 29 Ağustos Cumartesi (bugün) 21:30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina (Batrakov), Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong.