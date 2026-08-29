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Ehliyet sınavında yeni dönem! Adaylar akan trafikte araç kullanacak

Ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sisteminin sona ereceği öğrenilirken, aday sürücülerin akan trafikte sınav olacağı öğrenildi.

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Eklenme 29.08.2026 - 13:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyet sınavlarına yönelik önemli bir karara imza attı. Buna göre, uzun zamandır geçerli olan ve adayların ezberleyerek geçebildiği sabit parkur sistemi sona erecek.

SERBEST GÜZERGAH SİSTEMİ AŞAMALI OLARAK UYGULANACAK

Bunun yerine “serbest güzergah” adlı yeni sistem aşamalı bir şekilde uygulanmaya başlanacak.

SINAVLAR BİR SAATİ BULABİLECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, sınav sistemindeki düzenlemeye yönelik bilgi verdi. Buna göre, yeni düzenlemede direksiyon sınavının bir saati bulacağı öğrenilirken, yeni sistemin daha iyi sürücüler yetiştirmesi bakımından oldukça iyi bir gelişme olduğu belirtildi.

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ADAYLAR AKAN TRAFİKTE SINAV OLACAK

Yetkililer, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Uygulanacak serbest güzergah sınav sistemiyle beraber adaylar il ve ilçede akan normal akan trafikte sınav olacak.

GERÇEK ARAÇLAR ARASINA PARK EDİLECEK

Daha öncesinde iki duba arasında park yapılırken, yeni düzenlemeyle beraber gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Ayrıca adaylar, çevre yolunda da eğitim görecek.

AVM’LERİN OTOPARKLARINA KADAR GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILABİLECEK

Belirli bir azami hıza ulaşılması sağlanacak ve bu hıza ulaşılmasının ardından gerekmesi halinde AVM’lerin otoparklarına kadar giriş çıkış yapılması sağlanarak sınav tamamlanacak.

Daha önceki sınav yaklaşık 35 dakika sürerken, yeni düzenlemeyle beraber sınavlar artık bir saati bulabilecek.

EĞİTİMLER 24 SAATİ BULABİLECEK

Mevcut sınav sisteminde direksiyon eğitimleri ortalama 14-16 saat sürerken, bundan sonra 24 saati bulacak.”

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