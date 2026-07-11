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Fenerbahçe – Pogon Szczecin hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki 2. provası başlıyor! Fenerbahçe - Pogon Szczecin hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe
Oluşturan
Eklenme 11.07.2026 - 20:07
Güncellenme 11.07.2026 - 21:29
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Fenerbahçe yeni sezon planlamaları doğrultusunda yurt dışı kamp çalışmalarına Avusturya’da tüm hızıyla devam ediyor. Topuk Yaylası’ndaki ilk etabın ardından Avrupa’ya geçen takım, oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasındaki futboluyla göz doldurmuştu. Şimdi ise Sarı lacivertli takım 2. provasında taraftarı önüne çıkıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu ikinci ciddi provada hangi 11 ile maça çıkacağı merak edilirken resmi olarak Fenerbahçe – Pogon Szczecin hazırlık maçı ilk 11’i de açıklandı.

Fenerbahçe – Pogon Szczecin hazırlık maçı nereden izlenir?

Fenerbahçe – Pogon Szczecin hazırlık maçı TV100’de canlı olarak ekranlara gelecek. 20.30 itibariyle başlayacak karşılaşma Hofmann Personal Stadı’nda oynanacak. Maçta Fenerbahçe’nin ilk 11’i şöyle; Mert, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Musaba, Cengiz, Talisca. Yedek kulübesinde ise Tarık, Engin Can, Yiğit Efe, Kamil, Becao, Çağlar, İsmail, Asensio, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Cherif, Çağrı, Emre olacak.

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