Uluslararası futbol camiası, henüz 25 yaşında olan Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Jayden Adams’tan gelen üzücü haberle sarsıldı. Genç futbolcu, ülkesinin milli takımıyla 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer almıştı. 2 hafta önce Dünya Kupası karşılaşmasında forma giyen oyuncunun turnuva sonrasına yaşamını yitirmesi, tüm dünyada gündem oldu. Ölüm haberi sonrasında gündemdeki tek soru ise Jayden Adams ölüm nedeni oldu. Jayden Adams neden öldü?

Jayden Adams ölüm nedeni ne?

Jayden Adams ölüm nedeni çok merak edilse de 25 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni açıklanmadı. Konuyla ilgili bir spekülasyon da gündeme gelmedi. Bu nedenle oyuncunun ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmadı.

Adams’ın forma giydiği Mamelodi Sundowns kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yapmazken sadece ölüm nedeniyle bir vefat ilanı yayınlandı. Ancak açıklamada oyuncunun ailesine saygı duyulması gerektiğine yönelik bir detaya yer verildi.

Haber Devam Ediyor

Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU) tarafından X üzerinde yapılan resmi açıklamada da bu konuyla ilgili detaya yer verilmedi. Açıklamada ölümün acımasız yüzünü hatırlatarak ülkenin sıra dışı bir yetenekten mahrum kaldığını vurguladı. Yapılan paylaşımda, Adams’ın sahadaki gururlu duruşunun, alçakgönüllülüğünün ve futbol mirasının hafızalardan asla silinmeyeceği ifade edildi.

Jayden Adams Kimdir?

5 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelen Jayden Adams, genç yaşına rağmen Güney Afrika futbolunun en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösteriliyordu. Kısa kariyerine önemli yerel ve uluslararası başarılar sığdırmayı başarmıştı. Stellenbosch ve Mamelodi Sundowns formalarını giyen oyuncu 1 Lig Şampiyonluğu, CAF Şampiyonlar Ligi Zaferi ve kupa şampiyonluğu yaşamıştı.