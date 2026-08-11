Fiyatı dudak uçuklatıyor: Titanyum ve altın kaplama iPhone 18 Pro satışa çıktı!

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Caviar , Apple 'ın henüz tanıtmadığı iPhone 18 Pro için lüks tasarımlı modelleri satışa sundu; bu modellerde titanyum, 24 ayar altın ve özel deri gibi yüksek maliyetli materyaller kullanılıyor.

, 'ın henüz tanıtmadığı için lüks tasarımlı modelleri satışa sundu; bu modellerde titanyum, 24 ayar altın ve özel deri gibi yüksek maliyetli materyaller kullanılıyor. Koleksiyonda Royal Colors adı altında dört farklı tasarım (Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh) bulunmakta ve her tasarım 18 adetle sınırlı tutulmaktadır.

adı altında dört farklı tasarım (Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh) bulunmakta ve her tasarım 18 adetle sınırlı tutulmaktadır. Şirket, ayrıca Apple'ın duyurmadığı katlanabilir iPhone için de özel modeller sunmakta; bu modellerin fiyatları 13.840 dolar ile 15.990 dolar arasında değişmektedir.

Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini resmi olarak tanıtmasına henüz zaman varken, lüks telefon üreticisi Caviar iPhone 18 Pro’nun özel tasarımlı versiyonlarını satışa sundu. Şirketin hazırladığı modellerde titanyum, 24 ayar altın ve özel deri gibi yüksek maliyetli materyaller kullanılıyor.

Caviar’ın Royal Colors adını verdiği koleksiyonda iPhone 18 Pro ailesi için farklı tasarım seçenekleri bulunuyor. Şirket aynı zamanda Apple’ın henüz resmi olarak duyurmadığı katlanabilir iPhone için de özel modeller hazırladı.

Caviar’ın yeni koleksiyonunda Emperor, King, Black Prince ve Pharaoh isimleriyle dört farklı tasarım öne çıkıyor. Modele göre telefonların dış tasarımında timsah veya piton derisi, titanyum ve çift 24 ayar altın kaplama gibi malzemeler kullanılıyor.

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Koleksiyondaki her tasarımın 18 adetle sınırlı tutulacağı bildirildi.

Katlanabilir iPhone için de özel tasarım hazırlandı

Caviar, iPhone 18 Pro’nun yanı sıra Apple’ın henüz resmi olarak tanıtmadığı katlanabilir iPhone için de özel seçenekler sunuyor.

Şirketin iPhone Ultra olarak adlandırdığı katlanabilir model için Titanyum, Koyu Kiraz, Karat, Macenta, Gümüş, Altın ve Jobs Edition isimli tasarımlar bulunuyor.

Bu modellerin fiyatları ise 13.840 dolar ile 15.990 dolar arasında değişiyor.