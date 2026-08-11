Sosyal yardım ödemeleri kesilebilecek: 3 kez yetiyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapmaya devam ederken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları ulaştırmayı sürdürüyor.

BAKANLIK VE İŞKUR’DAN ORTAK ÇALIŞMA

Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ortak bir proje geliştiren bakanlık, sosyal yardım alan vatandaşların iş gücüne katılımı kapsamında, İŞKUR üzerinden iş bulmasına aracı oluyor.

BU KİŞİLERİN SOSYAL YARDIMLARI KESİLİYOR

Fakat İŞKUR vasıtasıyla bulunan işleri veya aktif iş gücü programlarını haklı bir neden olmaksızın 3 defa reddeden kişilerin sosyal yardımları da bir yıl süreyle kesiliyor.

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UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, söz konusu uygulama son bir yılda en az bir defa düzenli sosyal yardım alan ailelerde yaşayan ve kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan kişiler için geçerli oluyor.

20 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILIYOR

15 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış ve çalışmaya uygun kişiler, SYDV tarafından belirlenerek, İŞKUR’a iş arayanlar olarak kaydediliyor. Bu kişiler 20 gün içinde görüşmeye çağrılıyor ve kendilerine uygun açık işlere veya aktif iş gücü programına yönlendiriliyor.

10 GÜNLÜK SÜRE VERİLİYOR

Kişinin işe başlaması veya programa katılması için ise 10 günlük süre veriliyor. Haklı bir neden olmadan işe girmeme, görüşmeye gitmeme veya aktif iş gücü programına katılmama gibi durumların 3 defa tekrarlanması durumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kişinin sosyal yardım ödemelerini bir yıl boyunca askıya alıyor.

HAKLI SEBEPLER NELER?

Öte yandan, yakınlarının veya kendisinin hastalığı, vefat, doğal afet, yasal görev, askerlik, gözaltı, tutukluluk, savaş, olağanüstü hal ve salgın hastalık yüzünden karantina gibi durumların tespit edilmesi haklı sebep sayılıyor ve kişinin sosyal yardımı kesilmiyor.