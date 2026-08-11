Altın için yeni tahmin: 2027’de bu rakam görülebilir

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Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Uzun süredir devam eden yatay seyir ve baskının ardından ons altın 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Piyasalardaki değişimin ardından yatırımcıların gözü, değerli metalin yıl sonuna kadar hangi seviyeleri test edebileceğine çevrildi.

ABD merkezli Blue Line Futures’ın baş piyasa stratejisti Phillip Streible, Kitco’da yayımlanan değerlendirmesinde altındaki son hareketi ve piyasaların önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği senaryoları ele aldı.

Altın fiyatlarında dengeler değişti

Altın fiyatları yaklaşık beş ay boyunca çeşitli baskı unsurlarının etkisi altında kaldı. Ancak son haftada küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, değerli metal üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

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Streible’ın değerlendirmesine göre önceki dönemde yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon endişeleri Fed’in daha sıkı bir para politikası izlemesi beklentisini güçlendirmişti. Bu durum da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Son dönemde ise tablo tersine döndü. Ham petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş, piyasalardaki faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu.

ABD istihdam verisi beklentileri değiştirdi

Altın piyasasındaki hareketliliğin önemli nedenlerinden biri de ABD’den gelen istihdam verileri oldu.

Temmuz ayına ilişkin ABD istihdam raporunda piyasa beklentileri 80 bin kişilik artış yönündeyken, açıklanan veriler 23 bin kişilik net iş kaybına işaret etti.

Söz konusu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesine yol açtı. Faiz görünümündeki bu değişim de getirisi olmayan altının cazibesini artıran unsurlar arasında değerlendirildi.

ABD’nin 2 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan gerileme de değerli metal piyasasının yakından takip ettiği göstergeler arasında yer aldı.

Merkez bankalarının altın talebi sürüyor

Altındaki yükselişin yalnızca bireysel yatırımcıların ilgisinden kaynaklanmadığı merkez bankalarının resmi altın alımlarının da piyasada önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor.

Merkez bankalarının altın alımları yıllık bazda yüzde 62 seviyesinde seyrediyor. Çin Merkez Bankası’nın da Hong Kong’un küresel altın ticaretindeki konumunu güçlendirme hedefi doğrultusunda fiziki altın stoklarını artırdığı ifade ediliyor.

Borsa yatırım fonlarında (ETF) ise son dönemde girişler görülmesine rağmen yıl başından bu yana toplam bazda yüzde 2,1’lik düşüş dikkat çekiyor.

Ons altında 5.000 dolar beklentisi

Altının kısa süre içerisinde güçlü bir yükseliş gerçekleştirmesi, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin de yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Streible’ın değerlendirmesinde, mevcut makroekonomik koşulların devam etmesi halinde altının yıl sonundan önce 5.000 dolar seviyesini yeniden test edebilecek temel desteğe sahip olduğu belirtildi.

Faiz beklentilerindeki değişim, tahvil getirilerindeki gerileme ve merkez bankalarının altın talebi, bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Altında düzeltme riski de bulunuyor

Uzman değerlendirmelerinde yalnızca yükseliş senaryosu öne çıkmıyor. Beş aylık baskının ardından tek haftada yaşanan sert yükselişin sonrasında piyasada kâr satışları ve düzeltme ihtimalinin bulunduğuna da dikkat çekiliyor.

Olası geri çekilmelerde 4.280 dolar ve 4.236 dolar seviyeleri takip edilecek önemli bölgeler arasında gösteriliyor. Söz konusu seviyelerin daha önce direnç olarak öne çıktığı ve yeni süreçte destek bölgesi olarak izlenebileceği değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğinde Fed’in faiz politikası, ABD ekonomisinden gelecek veriler, tahvil getirileri, merkez bankalarının alımları ve küresel risk iştahı belirleyici olmaya devam edecek.