Fenerbahçe’nin takım otobüsüne saldırı kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015’te Fenerbahçe’nin takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırı soruşturması doğrultusunda 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, Fenerbahçe takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te Trabzon’da yapılan silahlı saldırının hafızalardaki yerini koruduğunu, bakanlığın Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda dosyanın yeniden ele alındığını, yeni teknolojik olanaklar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün delillerin yeniden masaya yatırıldığını açıkladı.

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BAKAN GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir.

Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.”