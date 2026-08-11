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Beşşar Esad, kardeşi ve kuzeni idama mahkum edildi

Suriye mahkemesi, devrik lider Beşşar Esad, kardeşi ve kuzenini idama mahkum etti.

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Eklenme 11.08.2026 - 11:45
Güncellenme 11.08.2026 - 12:14

Suriye mahkemesinin devrik lider Beşşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf’ı idama mahkum ettiği belirtildi.

Mahkeme, devrik lider Esad’ı kasten öldürme, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlarla mahkum ederek gıyabında ölüm cezasına çarptırdı.

DEVLET KURUMLARINI KULLANDIĞINA HÜKMEDİLDİ

Şam’daki Dördüncü Ceza Mahkemesi Hakimi Al-Aryan, tanık ifadelerinin Esad’ın suçlardaki rolünü en yüksek karar verici olarak ortaya koyduğunu ve suçların işlenmesine kolaylık sağlamak amacıyla devlet kurumlarını kullandığını ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

Beşşar Esad, 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaş boyunca koltuğunu korumaya çalışmış, Aralık 2024’te HTŞ öncülüğündeki rejim karşıtı güçlerin ülkenin başkenti Şam’a karşı hareketlenmesiyle kontrolü kaybetmiş ve daha sonrasında ise Rus istihbaratının da desteğiyle Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçmıştı.

Esad’ın o zamandan beri Moskova’da yaşadığı ve gıyaben yargılandığı belirtildi.

Esad’ın ardından Ahmet Şara, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuş ve Suriye içinde kalan Esad yanlısı devrik rejim unsurlarına karşı operasyonlar düzenlenmişti.

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