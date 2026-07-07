iPhone 18 Pro Max şimdiye kadarki en büyük pil boyutuyla gelebilir

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Akıllı telefon sektöründeki uzun ömürlü pil rekabeti giderek kızışırken bu alanda biraz geride kalan Apple da sonunda beklenen adımı atabilir. Çin’deki düzenleyici kayıtlarında ortaya çıkan yeni bilgilere göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde batarya kapasitesinin artırılması planlanıyor. Özellikle iPhone 18 Pro Max, şimdiye kadarki en yüksek pil kapasitesiyle gelebilir.

Apple’dan iPhone 18 için batarya hamlesi

Android alanındaki amiral gemisi cihazların en az 5000 mAh’ın üzerine çıkan modeller geliştirmeye başlaması, Apple’ı da yüksek işlemci ve donanım-yazılım optimizasyonuyla dengelediği pil ömrü politikasında değişikliğe itti.

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Çin’in 3C sertifikasyon kayıtlarında yer aldığı belirtilen bilgilere göre, iPhone 18 Pro’nun Çin sürümünde 4.056 mAh, ABD versiyonunda ise 4.288 mAh kapasiteli pil kullanılacak. Bu değerler, önceki nesilde yer alan 3.988 mAh ve 4.252 mAh bataryalara göre sınırlı da olsa artış anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro Max rekor pil ömrüyle gelecek

Sızıntıda yer alan en dikkat çeken kısım ise iPhone 18 Pro Max modeli oldu. Ortaya atılan iddialara göre, Çin pazarındaki versiyonunda 5.391 mAh’lık bataryaya sahip olacak olan iPhone 18 Pro Max, ABD’de ise 5.567 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Böylelikle iPhone 17 modellerindeki 4.823 mAh ve 5.088 mAh pillerinin de üzerine çıkılacak.

SIM kart bölümünde de değişiklik yapılacak

Bataryanın dışında yapılacak bir diğer önemli değişiklik ise SIM kart yuvasında yapılacak. Buna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in ABD versiyonunda fiziksel SIM kart yuvası yerine eSIM kullanımına geçeceği konuşuluyor. Çin’de mevcut fiziksel SIM kart desteğinin devam edilecek olması, Çin versiyonlarındaki iPhone modellerinin batarya kapasitesini de düşürdü.

Söz konusu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Apple’ın iPhone 18 serisini tanıtacağı dönemde batarya kapasitesi ve diğer teknik özelliklerin netlik kazanması bekleniyor.