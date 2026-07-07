Manifest’ten küresel başarı: Madonna ve Beyonce’yi geride bıraktı

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Türk müzik sektörünün parlayan yıldızı Manifest, sektörde önemli bir başarı daha yakaladı. Kısa süre önce ‘’Toz Pembe’’ adlı şarkısını çıkaran ünlü kız grubu, sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da büyük ilgi gördü. Manifest’in Toz Pembe şarkısı, Spotify Global listesinin ilk sırasına yükselerek dünyanın popüler sanatçılarını geride bıraktı.

Manifest dünya listelerinde zirveye yerleşti

Manifest’in birkaç gün önce yayınladığı Toz Pembe şarkısı, Türkiye’deki milyonların beğenisini kazandı, ancak bu başarı ülke sınırlarını aştı.

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Küresel anlamda da yüksek dinlenme rakamlarına ulaşan Toz Pembe şarkısı, Spotify Global listesinin ilk sırasına yerleşerek dünyaca ünlü birçok sanatçıyı geride bıraktı.

Toz Pembe şarkısı, Madonna, Playboi Carti ve Beyonce’nin yeni şarkılarını geride bırakarak müzik dünyasına damga vurdu.