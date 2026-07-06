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Whatsapp’a yeşil nokta güncellemesi geliyor: Kimlerin çevrim içi olduğu anında görülecek

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, çevrim içi olan kullanıcıların anlık olarak görülebilmesini sağlayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Beta sürümündeki yeşil nokta özelliği, gizlilik ayarlarıyla uyumlu olarak çalışacak.

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Eklenme 06.07.2026 - 20:12
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Whatsapp, kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android beta sürümünde kısa süre teste sokulan güncellemeyle beraber çevrim içi durum göstergesi, o an kimlerin aktif olup olmadığını tek bakışta tespit edebilmesini sağlayacak.

Yeşil nokta çevrim içi kişileri anında gösterecek

Uygulamayı aktif olarak kullanan kişilerin profil fotoğraflarının üzerinde küçük bir yeşil gösterge bulunacak. Bu gösterge sayesinde kullanıcılar, mesaj göndermeden önce karşı tarafın o anda uygulamaya girip girmediğini daha kolay anlayabilecek. Söz konusu kullanıcı uygulamadan ayrılır ayrılmaz, yeşil işaret de kaybolacak.

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Gizlilik ayarları korunacak

Yeni özelliği geliştirirken kullanıcı gizliliğini de ön planda tutan Whatsapp, gizlilik ayarları üzerinden çevrim içi bilgisini kapatmayı seçen kullanıcıların yeni yeşil nokta sistemiyle görünür olmasının önüne geçileceğini bildirdi.

Beta sürümünde yeşil gösterge henüz sohbet listesinin içerisinde görünmüyor. Kullanıcıların bu işareti görebilmesi için sohbet ekranının üst kısmındaki kişi bilgileri bölümünü açması gerekiyor. WhatsApp’ın ilerleyen dönemde bu özelliği daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

Yeni kişi ekranı da geliştirilme aşamasında

Şirket, yeşil nokta sistemi haricinde yeni kişi ekranı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre, bu bölümde çevrim içi olan veya kısa süre önce uygulamaya giriş yapan kişiler, ayrı bir listede görüntülenebilecek. Böylece aktif kullanıcılara ulaşım daha kolay olacak.

Yeşil nokta güncellemesinin bu ay içinde genel erişime açılması beklenmiyor.

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