İşte CHP’de Mutlak Butlanın Gerekçeli Nedenleri!

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, “mutlak butlan” kararının gerekçelerini açıkladı.

Mahkeme, kurultayda delegelerin özgür iradesine müdahale edildiğini ve oy kullanma sürecinin denetlenerek “gizli oy” ilkesinin çiğnendiğini tespit etti. Bu usulsüzlükler nedeniyle kurultayın baştan itibaren hukuken geçersiz sayıldığı hükmüne varıldı.

Kararın gerekçelerinde birden fazla ağır tespite yer verildi. Ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu ve kurum yazışmaları birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği belirlendi. Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık ve siyasi görev taahhüt edildiği ile alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

ESKİ YÖNETİM GERİ GELİYOR

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermeleri istenmesi ise seçim iradesinin serbestçe oluşmadığına dair önemli bir unsur olarak değerlendirildi. Mahkeme, tüm bu ihlallerin basit bir iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğunu vurgulayarak kesin hükümsüzlük kararı verdi.

Parti yönetiminin “daha sonra yapılan olağanüstü kurultayla eksikliklerin giderildiği” yönündeki savunması mahkeme tarafından reddedildi. 4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

Kararla birlikte 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine ve Kemal Kılıçdaroğlu ile o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine hükmedildi.