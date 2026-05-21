TFF Trendyol Süper Lig’de Yabancı Oyuncu Kuralını Değiştirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig için belirlenen yeni yabancı oyuncu kuralını kamuoyuyla paylaştı. TFF’nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu profesyonel lig statülerinin yayımlandığı belirtilirken, Süper Lig’de 10+4 yabancı kuralının geçerli olacağı ifade edildi.

Buna göre kadrodaki 10 yabancı oyuncu için yaş şartı aranmayacak. Ancak en az 4 yabancı oyuncunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

KURALLARA UYMAYAN TAKIMLARA CEZA

Edinilen bilgilere göre Süper Lig ekiplerinin takım listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. Listede en az 14 oyuncunun, Türk A Millî Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip olması şartı aranacak. Söz konusu oyuncuların en az 4’ünün ise 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

Kulüpler aynı zamanda listelerinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek. Bu kalecilerin en az 2’sinin yerli olması şartı uygulanacak. Diğer taraftan 1 Ocak 2006 ve sonrasında doğan yerli futbolcular, A takım listesine yazılmadan resmî maçlarda forma giyebilecek.

Kurallara uymayan kulüpler hakkında ise eksik liste oluşturulması ve disiplin işlemi uygulanması gibi yaptırımların devreye gireceği belirtildi.