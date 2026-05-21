HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7333 +%0.33
TRY EUR
EURO
52,9857 -%-0.22
STERLİN
61,5059 +%0.93
BİTCOİN
₺3.508.683 +%1.44
ETHEREUM
₺96.801,00 +%2.23
ALTIN
6.630,00₺ -%-0.42
Anasayfa/Gündem/Mahkeme CHP’nin 2023 Kurultayını İptal Etti: Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa Dönüyor!

Mahkeme CHP’nin 2023 Kurultayını İptal Etti: Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa Dönüyor!

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı “mutlak butlan” kararıyla geçersiz saydı. Karar, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının önünü açtı.

Oluşturan
Eklenme 21.05.2026 - 17:54
Güncellenme 21.05.2026 - 17:55
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nı “mutlak butlan” kararıyla hukuken geçersiz ilan etti. Mahkeme kararında, söz konusu kurultayın yanı sıra o tarihten itibaren yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da iptal edildiği belirtildi.

Dava, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir grup delegenin açtığı başvuruya dayanıyordu. Davacılar, 38. Kurultay’ın usulsüz biçimde yapıldığını öne sürerek Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevden alınmasını talep etmişti. Aynı dilekçede, kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların da yeniden göreve iade edilmesi isteniyordu.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Kurultaya yönelik usulsüzlük iddiaları daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma kapsamına alınmıştı.

Mahkemenin bugün açıkladığı karar, CHP içindeki iktidar tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kararın uygulanması halinde Özgür Özel’in genel başkanlığı sona erecek ve partinin yönetimi fiilen Kılıçdaroğlu dönemine geri dönmüş olacak.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya Silahlı Saldırı: Ayağından Yaralandı!

14 saat önce
Gündem

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile Görüşmek İçin Tek Şartını Açıkladı!

14 saat önce
Gündem

Gülistan Doku Soruşturması Kapsamındaki Kilit İsim ABD’de Gözaltına Alındı!

17 saat önce
Gündem

Gürsel Tekin: CHP 7 Ay Sonra Kurultaya Gidecek”

21 saat önce
Gündem

7 İlde Operasyon CHP Operasyonu

22 saat önce
Gündem

Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Açıklandı

2 gün önce