Mahkeme CHP’nin 2023 Kurultayını İptal Etti: Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa Dönüyor!

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nı “mutlak butlan” kararıyla hukuken geçersiz ilan etti. Mahkeme kararında, söz konusu kurultayın yanı sıra o tarihten itibaren yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da iptal edildiği belirtildi.

Dava, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir grup delegenin açtığı başvuruya dayanıyordu. Davacılar, 38. Kurultay’ın usulsüz biçimde yapıldığını öne sürerek Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevden alınmasını talep etmişti. Aynı dilekçede, kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların da yeniden göreve iade edilmesi isteniyordu.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Kurultaya yönelik usulsüzlük iddiaları daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma kapsamına alınmıştı.

Mahkemenin bugün açıkladığı karar, CHP içindeki iktidar tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kararın uygulanması halinde Özgür Özel’in genel başkanlığı sona erecek ve partinin yönetimi fiilen Kılıçdaroğlu dönemine geri dönmüş olacak.