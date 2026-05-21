Final Yapan Diziler Sonrası Kanalların Yayın Akışı Değişti

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde alınan final kararları, ulusal kanalların yayın akışlarında değişikliklere yol açtı. TRT1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve Kanal D gibi kanallarda bazı yapımların ekran macerasını sonlandırmasıyla haftalık programlar yeniden düzenlendi.

Geçtiğimiz sezondan itibaren yayında olan bazı dizilerin final yapması, boşalan yayın saatlerinin yeni yapımlarla ve mevcut dizilerin farklı günlere kaydırılmasıyla doldurulmasına neden oldu. Bu kapsamda birçok dizinin yayın günü de güncellendi.

Bazı Diziler Yayın Hayatına Veda Etti

Yapılan düzenlemelerde özellikle reyting performansı düşük olan ve sezon içinde değişiklikler yaşayan bazı dizilerin final kararı aldığı belirtildi. Kanal D’de yayınlanan “Eşref Rüya” dizisinin ikinci sezonunun ardından ekranlara veda edeceği aktarıldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan “Cennetin Çocukları” ise reyting düşüşü nedeniyle final kararı alan yapımlar arasında yer aldı. Bu gelişmeler, kanal programlarının yeniden planlanmasına neden oldu.

Yeni Yayın Günleri Netleşti

Final kararlarının ardından bazı dizilerin yayın günleri yeniden belirlendi.

Yapılan güncellemeye göre;

“Uzak Şehir” yayın gününde ekranlara gelmeye devam edecek.

Salı günleri “Mehmed: Fetihler Sultanı” ve “A.B.İ” dizileri izleyiciyle buluşacak.

Çarşamba günleri “Yeraltı” dizisi aynı gününde yayınlanmayı sürdürecek.

Perşembe günleri Star TV’de “Sevdiğim Sensin”, NOW TV’de “Halef: Köklerin Çağrısı” ekranlara gelecek.

Cuma günleri “Taşacak Bu Deniz” ve “Kızılcık Şerbeti” dizileri izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Cumartesi günleri Kanal D’de “Güller ve Günahlar”, TRT1’de ise “Gönül Dağı” yayınlanacak.

Pazar günleri “Daha 17” dizisi yeni yayın dönemine başlarken, “Çirkin” ve “Teşkilat” dizileri de ekranlarda yer almayı sürdürecek.