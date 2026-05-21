Yeni Dacia Logan Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte 2026 Fiyatı ve Özellikleri

Dacia, uzun süredir beklenen yeni nesil Logan modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Sedan segmentinde konumlanan model, güncellenen tasarımı, yeni motor seçenekleri ve teknolojik donanımlarıyla iki farklı versiyon halinde kullanıcılarla buluştu.

Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Dacia Logan, Expression ECO-G 120 auto ve Journey ECO-G 120 auto olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satış listesine eklendi.

Yeni Dacia Logan Fiyat Listesi

Dacia tarafından paylaşılan lansman fiyatlarına göre yeni Logan’ın Türkiye satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

Dacia Logan Expression ECO-G 120 auto: 1.580.000 TL

Dacia Logan Journey ECO-G 120 auto: 1.655.000 TL

Güncellenen Tasarım Dikkat Çekiyor

Yeni Logan’da markanın güncel tasarım çizgileri öne çıkıyor. Özellikle ön bölümde yenilenen far yapısı ve modern detaylar dikkat çekiyor. Modelde 16 inç jantlar standart olarak sunuluyor.

Araç, Türkiye’de Expression ve Journey isimli iki farklı donanım seviyesiyle satışa çıktı.

Motor Seçenekleri ve Teknik Özellikler

Yeni Dacia Logan’da 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli ECO-G motor görev yapıyor. LPG destekli sistemle gelen motor, 120 beygir güç üretiyor ve EDC otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor.

Modelin ayrıca 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor seçeneği de bulunuyor. Bu versiyon 100 beygir güç üretirken 6 ileri manuel şanzımanla geliyor.

Boyutlar ve Bagaj Hacmi

Yeni Logan’ın gövde ölçüleri şu şekilde açıklandı:

Uzunluk: 4,41 metre

Genişlik: 1,85 metre

Sedan model, 628 litrelik bagaj kapasitesiyle geniş yükleme alanı sunuyor.

Kabin bölümünde dijital ekran teknolojileri öne çıkıyor. Araçta 7 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı yer alıyor.