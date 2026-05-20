HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Ekonomi/Çalışanlara Haziran Ayında 6 Bin 100 TL Ek Ödeme!

Çalışanlara Haziran Ayında 6 Bin 100 TL Ek Ödeme!

Mayıs ayındaki resmî tatiller ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışanlara, haziran dönemi kapsamında toplam 6,5 günlük yasal ek mesai ücreti yatırılacak. Böylece çalışanlar yaklaşık 6 bin 100 TL net ek mesai ücreti almış olacak.

Oluşturan
Eklenme 20.05.2026 - 12:25
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, ek mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Mayıs ayındaki resmi tatillere Kurban Bayramı’nın da eklenmesiyle birlikte çalışanların 6 bin lirayı aşan ek mesai ücreti alacağı belirtiliyor.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için ilave mesai ücreti ödeniyor. Özellikle üretim, sağlık, hizmet, güvenlik ve perakende gibi sektörlerde bayram ve resmi tatillerde mesai devam ederken, bu sektörlerde çalışanların maaşlarına ek olarak mesai ücreti de yansıtılacak.

6,5 GÜNLÜK EK MESAİ ÖDEMESİ

Bu kapsamda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nda çalışanlar toplam 6,5 günlük ek mesai ödemesi alacak.

Kurban Bayramı kapsamında arife günü yarım gün, bayramın 4 günü ise tam gün resmî tatil sayılacak. Bu nedenle yalnızca Kurban Bayramı süresince çalışan kişiler, toplam 4,5 günlük ek mesai ücretini hesaplarında görecek.

TOPLAM 6 BİN 100 TL EK ÖDEME

1 Mayıs ve 19 Mayıs’taki ek mesailerin de dahil edilmesiyle birlikte çalışanlara toplam 6,5 günlük ek mesai ücreti ödenecek.

Mevcut asgari ücrete göre günlük brüt ücret 1101 TL olurken, günlük net ücret yaklaşık 935 lira 85 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda yalnızca Kurban Bayramı süresince mesai yapan asgari ücretli çalışanlara yaklaşık 4 bin 950 TL brüt, kesintilerin ardından ise yaklaşık 4 bin 211 TL net ek mesai ödemesi yapılacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs mesailerinin de eklenmesiyle birlikte çalışanların hesaplarına yaklaşık 6 bin 100 TL net ek mesai ücreti yatırılacağı belirtiliyor.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Paralar Yarın Hesaplara Yatacak!

12 saat önce
Ekonomi

Araç Sahiplerini Sevindiren Haber! Motorine Gece Yarısı İndirimi Uygulanacak

13 saat önce
Ekonomi

Kredi Kartı Borcunu Yapılandırmak İsteyenler İçin Detaylar Belli Oldu!

16 saat önce
Ekonomi

Bakan Işıkhan Duyurdu: Toplam 5 Ödeme Bayram Öncesi Hesaplara Yatacak!

17 saat önce
Ekonomi

Zam Geldi! Akaryakıt Fiyatlarında Tabela Değişti

20 saat önce
Ekonomi

21 Mayıs Perşembe Dolar Ve Euro Kaç TL Oldu?

21 saat önce