Çalışanlara Haziran Ayında 6 Bin 100 TL Ek Ödeme!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, ek mesai ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Mayıs ayındaki resmi tatillere Kurban Bayramı’nın da eklenmesiyle birlikte çalışanların 6 bin lirayı aşan ek mesai ücreti alacağı belirtiliyor.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre resmi tatil günlerinde çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için ilave mesai ücreti ödeniyor. Özellikle üretim, sağlık, hizmet, güvenlik ve perakende gibi sektörlerde bayram ve resmi tatillerde mesai devam ederken, bu sektörlerde çalışanların maaşlarına ek olarak mesai ücreti de yansıtılacak.

6,5 GÜNLÜK EK MESAİ ÖDEMESİ

Bu kapsamda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nda çalışanlar toplam 6,5 günlük ek mesai ödemesi alacak.

Kurban Bayramı kapsamında arife günü yarım gün, bayramın 4 günü ise tam gün resmî tatil sayılacak. Bu nedenle yalnızca Kurban Bayramı süresince çalışan kişiler, toplam 4,5 günlük ek mesai ücretini hesaplarında görecek.

TOPLAM 6 BİN 100 TL EK ÖDEME

1 Mayıs ve 19 Mayıs’taki ek mesailerin de dahil edilmesiyle birlikte çalışanlara toplam 6,5 günlük ek mesai ücreti ödenecek.

Mevcut asgari ücrete göre günlük brüt ücret 1101 TL olurken, günlük net ücret yaklaşık 935 lira 85 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda yalnızca Kurban Bayramı süresince mesai yapan asgari ücretli çalışanlara yaklaşık 4 bin 950 TL brüt, kesintilerin ardından ise yaklaşık 4 bin 211 TL net ek mesai ödemesi yapılacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs mesailerinin de eklenmesiyle birlikte çalışanların hesaplarına yaklaşık 6 bin 100 TL net ek mesai ücreti yatırılacağı belirtiliyor.