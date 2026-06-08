Orhan Şen Uyardı: Süper El Nino Türkiye’yi Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, küresel ölçekte etkisini artıran Süper El Nino sürecinin Türkiye’de yaz ve sonbahar aylarında çeşitli meteorolojik riskleri beraberinde getirebileceğini açıkladı. Şen’in değerlendirmelerine göre sıcaklık artışları, ani yağışlar, sel olayları, orman yangınları ve su kaynakları üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Şen, özellikle temmuz ayından itibaren hava olaylarının etkilerinin daha net hissedilebileceğini belirterek, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğine dikkat çekti. Orhan Şen yaptığı açıklamada Türkiye genelinde farklı bölgelerde görülebilecek aşırı hava olaylarına karşı ilgili kurumların ve vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Süper El Nino’nun Etkileri Yaz Aylarında Belirginleşebilir

Küresel iklim sistemlerinde önemli değişikliklere neden olan El Nino olgusunun bu yıl güçlü bir evreye ulaştığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada aşırı hava olaylarının sıklığını artırabilir.

Türkiye’nin de bu süreçten etkilenebileceğini belirten Şen, kısa süreli ancak yoğun yağış bırakan hava sistemlerinin daha sık görülebileceğini ifade etti. Bu tür meteorolojik koşulların bazı bölgelerde ani sel, dolu ve taşkın riskini artırabileceğini kaydetti.

Ege ve Güneydoğu’da Sıcaklıklar Yüksek Seviyelere Ulaştı

Son meteorolojik veriler, özellikle batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların yükseldiğini gösteriyor. Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde termometrelerin 35 derecenin üzerine çıktığı bildirildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıkların 40 derece seviyesine yaklaştığı aktarıldı.

Artan sıcaklıkların orman yangını riskini de yükselttiği belirtilirken, yaz sezonu boyunca ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Su Kaynakları İçin Tasarruf Çağrısı

Büyükşehirlerdeki su rezervleri de Orhan Şen’in gündeminde yer aldı. Şen, İstanbul’da baraj doluluk oranlarında düşüş eğiliminin başladığını belirtirken, yüksek sıcaklıkların buharlaşmayı artırabileceği ve kullanılabilir su miktarını azaltabileceğini ifade etti.

Su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, bireysel tasarruf uygulamalarının sürdürülebilir su yönetimi açısından önemli rol oynadığını belirtiyor.

Aşırı Sıcaklar Yaban Hayatını Etkileyebilir

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklık artışlarının yalnızca insan yaşamını değil doğal yaşamı da etkilediğinin altını çizdi. Şen’in değerlendirmelerine göre aşırı sıcak dönemlerde yaban hayvanlarının su ve serin alan arayışı nedeniyle yerleşim bölgelerine daha yakın noktalarda görülme ihtimali arttırabiliyor.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda yaz aylarında sıcak hava dalgaları, düzensiz yağışlar ve kuraklık riskinin yakından takip edilmesi gerektiği bildirildi.