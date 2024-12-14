Son dönemlerde özel programları ve canlı maç yayınları ile dikkat çekmeyi başaran Ekol TV Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Yayınlanacak maçları ücretsiz bir şekilde ekranlara taşıyan Ekol TV’de aynı zamanda dikkat çeken programlar ve özel yayınlar yapılıyor. İnternetten ve uydu üzerinden izlenebilen program için kanal arama yapılması yeterli. Peki , Ekol TV nasıl izlenir? Ekol TV frekansı ne?

Ekol TV Nasıl İzlenir?

Türksat üzerinden yayın yapan Ekol TV için kişilerin kanal tarama yaparak Ekol TV frekansını kullanması yeterli. Uydunun yanı sıra internet üzerinden de yayın yapıldığı için cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi internet bağlantısı olan tüm cihazlardan Ekol TV’nin canlı yayına erişim sağlanması yeterli. Bu bakımdan şifresiz ve ücretsiz bir şekilde yayın yapan Ekol TV’ye tüm futbolseverler ve Ekol TV izlemek isteyenler kolayca erişim sağlayabilir. Peki, Ekol TV frekansları ne?

İşte Ekol TV Frekansı

Cihazlarında Ekol TV bulunmayan kişiler Ekol TV izlemek için manuel arama üzerinden kanal tarama yapması ya da en baştan sıfırdan Türksat taraması yapması yeterli. Kanalı eklemek isteyenler için kullanılması gereken Ekol TV frekans bilgileri ise şöyle;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11837 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 30000

Ekol TV Hangi Platformda Kaçıncı Kanalda?

Ekol TV aynı zamanda platformlar üzerinden de izlenebilir durumda. Özellikle Digiturk, D-Smart gibi ücretli platformları kullananların bu platform üzerinden Ekol TV’ye erişmesi için kanal numarasını girmesi yeterli. Tüm platformlarda yer alan Ekol TV’nin bu platformlarda herhangi bir arama yapılmadan erişilebilmesi mümkün. Ekol TV’nin platformlara göre kanal numaraları ise şöyle;

Digiturk: 49. Kanal

D-smart: 39. kanal

Kablo TV: 72. Kanal

Platform kullanıcıları bu kanal numaralarını girerek Ekol TV’yi platformlarda izlemeye başlayabilir.

Ekol TV İnternetten Nasıl İstenir?

Ekol TV internet üzerinden de yayın yapmaktadır. Ekol TV izlemek isteyenlerin online olarak yapılan canlı yayın sayfasına erişim sağlaması yeterli. Ekol TV resmi web sayfası üzerinden yayınlanan canlı yayına aşağıdaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Kesintisiz olarak canlı yayının aktarıldığı Ekol TV’de maç yayınları gibi özel programlar da şifresiz olarak yayınlanmaktadır.

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