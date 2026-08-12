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Taşacak Bu Deniz’in 2. Sezon Tarihi Belli Oldu!

Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezon yayın tarihi belli oldu.

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Eklenme 12.08.2026 - 12:26

TRT 1 ekranlarında izleyiciden yoğun ilgi gören Taşacak Bu Deniz, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 2. sezonunun yayın tarihi, günü ve bölüm sayısı belli oldu.

İlk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yapımdan gelecek yeni bölümleri bekleyen izleyicilerin merak ettiği yayın takvimi de netleşti.

Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?

Taşacak Bu Deniz’in 2. sezonu 18 Eylül 2026 Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Yeni sezonda da dizinin yayın gününde değişiklik yapılmayacak. Taşacak Bu Deniz, her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Yeni sezon kaç bölüm olacak?

Dizinin yeni sezonunun toplam 32 bölümden oluşması planlanıyor. Böylece Taşacak Bu Deniz, yeni sezonunda da uzun soluklu bir hikâyeyle izleyicilerin karşısında olacak.

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