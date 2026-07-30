Dexter: Resurrection 2. sezonundan ilk kareler yayınlandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Dexter: Resurrection dizisinin ikinci sezonu, ilk sezondaki olumlu geri dönüşlerin ardından Paramount+ platformunda bu kış izleyicilerle buluşacak.

dizisinin ikinci sezonu, ilk sezondaki olumlu geri dönüşlerin ardından platformunda bu kış izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda Michael C. Hall , Uma Thurman ve Krysten Ritter gibi isimlerin yanı sıra Brian Cox ve Dan Stevens de yer alacak.

, ve gibi isimlerin yanı sıra ve de yer alacak. Dizinin yeni sezonunda, Dexter Morgan karakterinin iki seri katille karşılaşması ve orta yaş kriziyle mücadelesi önemli bir tema olarak öne çıkacak; ikinci sezonun 2026'nın sonlarına doğru yayımlanması planlanıyor.

Dexter evreninin devam yapımı olan “Dexter: Resurrection”, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla hem izleyicilerden olumlu geri dönüşler alan hem de Paramount+ için güçlü izlenme rakamlarına ulaşan dizi, yeni bölümleriyle bu kış izleyici karşısına çıkacak.

Paramount+, yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlarken, dizinin ikinci sezonundan ilk görselleri de kamuoyuyla paylaştı. Yapımdan paylaşılan kareler, dizinin yeni sezonuna ilişkin merakı artırdı.

Dexter: Resurrection 2. sezonunda kimler yer alacak?

Michael C. Hall’un Dexter Morgan karakterine yeniden hayat verdiği dizinin ikinci sezonunda Uma Thurman ve Krysten Ritter de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

Haber Devam Ediyor

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Brian Cox ve Dan Stevens da dahil oldu. “Succession” dizisiyle tanınan Brian Cox’un “The New York Ripper” olarak bilinen bir seri katili canlandıracağı belirtilirken, Dan Stevens’ın da hikâyede önemli bir karaktere hayat vereceği açıklandı.

Ayrıca Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson ve Gabriel Luna da yeni sezon kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.

Dexter: Resurrection’ın yeni sezonunda neler yaşanacak?

Paylaşılan bilgilere göre Dexter Morgan yeni sezonda birbirinden farklı iki seri katille karşı karşıya gelecek. Öte yandan karakterin orta yaş kriziyle mücadelesi de hikâyenin önemli unsurlarından biri olacak.

Hem orijinal “Dexter” dizisinin hem de “Dexter: New Blood” yapımının devamı niteliğinde olan “Dexter: Resurrection”, yeni sezonuyla serinin hayranlarını yeniden ekran başına taşımayı hedefliyor.

Paramount+ tarafından paylaşılan bilgilere göre dizinin ikinci sezonunun 2026 yılının sonlarına doğru yayımlanması planlanıyor.