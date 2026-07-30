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Dexter: Resurrection 2. sezonundan ilk kareler yayınlandı

Dexter: Resurrection 2. sezonuyla geri dönüyor. Paramount+, yeni sezondan ilk görselleri paylaştı ve oyuncu kadrosunu açıkladı.

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Eklenme 30.07.2026 - 09:13

Dexter evreninin devam yapımı olan “Dexter: Resurrection”, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla hem izleyicilerden olumlu geri dönüşler alan hem de Paramount+ için güçlü izlenme rakamlarına ulaşan dizi, yeni bölümleriyle bu kış izleyici karşısına çıkacak.

Paramount+, yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlarken, dizinin ikinci sezonundan ilk görselleri de kamuoyuyla paylaştı. Yapımdan paylaşılan kareler, dizinin yeni sezonuna ilişkin merakı artırdı.

Dexter: Resurrection 2. sezonunda kimler yer alacak?

Michael C. Hall’un Dexter Morgan karakterine yeniden hayat verdiği dizinin ikinci sezonunda Uma Thurman ve Krysten Ritter de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

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Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Brian Cox ve Dan Stevens da dahil oldu. “Succession” dizisiyle tanınan Brian Cox’un “The New York Ripper” olarak bilinen bir seri katili canlandıracağı belirtilirken, Dan Stevens’ın da hikâyede önemli bir karaktere hayat vereceği açıklandı.

Ayrıca Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson ve Gabriel Luna da yeni sezon kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.

Dexter: Resurrection’ın yeni sezonunda neler yaşanacak?

Paylaşılan bilgilere göre Dexter Morgan yeni sezonda birbirinden farklı iki seri katille karşı karşıya gelecek. Öte yandan karakterin orta yaş kriziyle mücadelesi de hikâyenin önemli unsurlarından biri olacak.

Hem orijinal “Dexter” dizisinin hem de “Dexter: New Blood” yapımının devamı niteliğinde olan “Dexter: Resurrection”, yeni sezonuyla serinin hayranlarını yeniden ekran başına taşımayı hedefliyor.

Paramount+ tarafından paylaşılan bilgilere göre dizinin ikinci sezonunun 2026 yılının sonlarına doğru yayımlanması planlanıyor.

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