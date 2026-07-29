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Disney+ aboneleri ek ücret ödemeden S Sport kanallarını izleyebilecek

Disney+, S Sport ve S Sport 2 kanallarını platformuna ekliyor. Aboneler canlı spor yayınlarını ek ücret ödemeden izleyebilecek.

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Eklenme 29.07.2026 - 11:06

Disney+, Türkiye’deki abonelerine yönelik spor içeriklerini genişletecek yeni bir anlaşmayı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre S Sport ve S Sport 2 kanalları, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Disney+ platformuna eklenecek.

Bu kapsamda Disney+ aboneleri, S Sport ekranlarında yayınlanan birçok uluslararası spor organizasyonunu platform üzerinden canlı olarak takip edebilecek. La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP gibi organizasyonların yayınları, ek bir abonelik ücreti olmadan mevcut Disney+ üyelikleri kapsamında sunulacak.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni entegrasyon Türkiye’deki Disney+ kullanıcılarını kapsayacak. Böylece spor içeriklerine erişmek isteyen aboneler, film ve dizi içeriklerinin yanı sıra canlı yayınlanan karşılaşmaları da tek platform üzerinden izleme imkânı elde edecek.

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Disney+, son dönemde içerik çeşitliliğini artırmaya yönelik adımlar atarken, S Sport iş birliğiyle birlikte spor yayıncılığı alanındaki varlığını da güçlendirmeyi hedefliyor. Platforma eklenecek kanallar aracılığıyla futbol, basketbol ve motor sporları başta olmak üzere farklı branşlarda canlı yayınlar sunulacak.

Disney+ üzerinden hangi spor organizasyonları izlenebilecek?

Disney+ aboneleri, S Sport ve S Sport 2 aracılığıyla İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP başta olmak üzere çok sayıda organizasyonu canlı takip edebilecek.

Disney+ üyelik ücretleri ne kadar?

2026 yılı itibarıyla Disney+ Türkiye fiyatları şu şekilde:

Reklamlı aylık: 249,90 TL
Reklamsız aylık: 449,90 TL
Reklamlı yıllık: 2.499 TL
Reklamsız yıllık: 4.499 TL

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