Arka Sokaklar senaristi Ozan Yurdakul dizinin final yaptığını duyurdu

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Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar’dan sevenlerini üzen haber geldi. 20 sezon boyunca ekranlarda yer alan kült dizinin senaristi Ozan Yurdakul, Kanal D ile D Media arasında yapılan görüşmelerin sonunda dizinin yayın hayatını noktaladığını duyurdu.

Arka Sokaklar final mi yaptı?

Arka Sokaklar’ın geleceğine ilişkin son noktayı koyan Ozan Yurdakul, Erler Film çatısında geçen yılların ardından son üç sezonda D Media yapımcılığında izleyenlerle buluşan dizinin, yeni sezon planlaması sırasında proje için final kararı alındığını bildirdi.

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Yurdakul, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2006’dan 2022’ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media’nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek 20. sezonunu tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media’nın ve yayıncımız Kanal D’nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.”

Arka Sokaklar’ın final bölümü çekilecek mi?

Dizinin kurucusu merhum Türker İnanoğlu’nu da anan Ozan Yurdakul, Arka Sokaklar’ın izleyicisine hak ettiği şekilde veda edemediğini belirterek dizinin sessiz sedasız final yapmasından dolayı üzüntülü olduğunu söyledi.

751 hafta boyunca ekranlarda yer aldı

2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, tam 751 bölüm boyunca sevenlerinin karşısına çıktı. Rıza Baba, Hüsnü Çoban, Mesut Komiser ve diğer unutulmaz karakterleriyle televizyon dünyasına damga vuran dizinin sona ermesi, sosyal medyada gündem oldu.

Ozan Yurdakul, dizinin final yapması kararı hakkında şunları söyleyerek açıklamasını tamamladı:

“751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tuttuğumuz için gururluyuz. Emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz. Yaşadık ve gördük ki sahiden artık her şey bambaşka.”