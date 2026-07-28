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Metgün Enerji işlem görmeye başladı: Kaç lot veriyor?

Metgün Enerji, “METEN” işlem koduyla bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Bu kapsamda yatırımcılar da METEN'nin kaç lot verdiğini merak ediyor.

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Eklenme 28.07.2026 - 15:25

Çok sayıdaki yatırımcı, Metgün Enerji’nin halka arz sürecini merak ederken, şirketin ne zaman işlem görmeye başlayacağını da merak ediyor.

METGÜN ENERJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Metgün Enerji payları 28 Temmuz tarihi itibarıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Edinilen bilgilere göre, METEN halka arz sonucunda bireysel yatırımcılara en fazla 96 lot dağıtımı yapıyor.

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METGÜN ENERJI HALKA ARZI NE KADAR?

Metgün Enerji’nin halka arzında yatırımcılara 20 TL sabit fiyat üzerinden pay satışı yapıldı.

Talep toplama süreci doğrultusunda sermaye artırımıyla 90 milyon 579 bin adet pay, mevcut ortak Metin Güneş’e ait 45 milyon adet pay olmak üzere toplam 135 milyon 579 bin lira nominal değerli pay satışa sunuldu.

METEN HALKA ARZIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Meten 20 TL sabit fiyatla yapılan satış neticesinde halka arzın toplam büyüklüğünün 2,74 milyar lira olduğu öğrenildi.

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