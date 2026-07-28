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Fazla mesai yapanları ilgilendiriyor: Çoğu kişinin bilmediği hak gündemde

İş Kanunu’na göre, haftalık 45 saatten fazla olan mesailer için çalışanlara zamlı fazla mesai ücreti ödenmesi gerekiyor. Ayrıca işverenin fazla mesai yapması için işçiden yazılı onay alması gerekiyor.

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Eklenme 28.07.2026 - 16:16
Güncellenme 28.07.2026 - 16:20

Fazla mesai ücretleri işçi ve işveren arasındaki en fazla yaşanan uyuşmazlıklardan biri olmaya devam ediyor.

İŞÇİYE YÜZDE 50 ZAMLI FAZLA MESAİ ÖDEMESİ

İş Kanunu’na göre, haftada 45 saatten fazla olan mesailer fazla mesai olarak kabul edilirken, bu mesailer için çalışana normal saatlik ücretin yüzde 50 zamlı tutarı kadar ödeme yapılması gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN SAATLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Fazla mesainin hesaplanmasında aylık çalışma süresi 225 saat olarak temel alınırken, brüt ücreti 33 bin 030 lira olan bir asgari ücretli çalışanın saatlik ücreti yaklaşık 146,8 liraya tekabül ediyor.

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YÜZDE 50 ZAMLI ÖDEME

Ayrıca, işçinin fazla çalıştığı her saat için brüt 220,2 lira ödeme alması gerekiyor. Haftalık çalışma süresinin sözleşmeyle 45 saatin altında olan yerlerde ise 45 saate kadar olan “fazla sürelerle çalışma” için saatlik ücret yüzde 25 zamlı ödeniyor. 45 saatin üzerindeki mesailer için ise yüzde 50 zamlı ödeme uygulaması geçerli oluyor.

Çalışanın yazılı talep etmesi durumunda fazla mesai ücreti yerine her fazla çalışma saati karşılığında 1 saat 30 dakika serbest zaman kullanabiliyor.

İŞÇİNİN YAZILI ONAY VERMESİ GEREKİYOR

İşverenin işçiye fazla mesai yaptırabilmesi için çalışandan yazılı onay alması şartı aranıyor. Ayrıca, işçi bu onayını bir ay önceden bildirmek koşuluyla iptal edebiliyor.

FAZLA MESAİDE 5 YILLIK ZAMAN AŞIMI DETAYI

Fazla çalışma sürelerine yönelik alacaklarda 5 yıllık zaman aşımı geçerli oluyor. Aynı zamanda iş sözleşmesindeki “fazla çalışma ücreti dahildir” hükmü, yıllık 270 saatlik fazla çalışmayı kapsıyor. Bu sürenin aşılması durumunda çalışana ayrıca fazla mesai ücreti ödenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÖDENMESİ ŞARTI

Yargıtay’ın verdiği karara göre ise asgari ücretliler için “fazla çalışma ücreti dahildir” hükmünün geçerli olabilmesi, fazla mesai karşılığının asgari ücretin üzerinde ayrıca ödenmesi koşuluna bağlı oluyor.

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