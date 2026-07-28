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Fransa Milli Takımı’nın Yeni Teknik Direktörü Zinedine Zidane ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber teknik direktörlüğü bırakan Didier Deschamps'ın ardından milli takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane'ın milli takımla ilk maçında Türkiye ile karşılaşacağı öğrenildi.

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Eklenme 28.07.2026 - 14:23
Güncellenme 28.07.2026 - 14:29

2026 FIFA Dünya Kupası’nda dünya 4’üncüsü olan Fransa’da Didier Deschamps dönemi sona ererken, takımın başına Fransa’nın eski efsane futbolcusu Zinedine Zidane getirildi.

14 YILLIK DESCHAMPS DÖNEMİ SONA ERDİ

Fransa Futbol Federasyonu, milli takımda 14 yıllık Deschamps döneminin sona ermesinin ardından yaptığı resmi açıklamada Zidane’ın Fransa Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

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İLK KARŞILAŞMA TÜRKİYE İLE

Daha önce İspanyol devi Real Madrid’i çalıştıran 54 yaşındaki Zidane, milli takımın başındaki ilk karşılaşmasında UEFA Uluslar Ligi kapsamında Türkiye ile mücadele edecek.

İKİNCİ KARŞILAŞMA İTALYA İLE

Zidane, bu karşılaşma için Türkiye’ye gelecek ve daha sonra ise, 2 Ekim tarihinde evinde İtalya’yı konuk edecek.

DIDIER DESCHAMPS’IN FRANSA MILLİ TAKIM KARIYERİ

Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı’nın başında 185 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda toplam 120 galibiyet elde ederek Fransa futbolunun efsane isimleri arasında yer aldı.

Ayrıca, ülkesine 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2020-2021 UEFA Ligi zaferi yaşatan Deschamps, Euro 2016 ve 2022 Dünya Kupası finaline yükselme başarısı gösterdi.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN? 

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Fransa karşılaşmasının 25 Eylül’de Türkiye saatiyle 21.45’te oynanacağı öğrenildi. 

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