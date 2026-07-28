Demet Şener ve İbrahim Kutluay 8 yıl sonra bir araya geldi: Ailece Yunanistan tatiline gittiler

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Magazin dünyasında bir dönemin en çok konuşan çiftlerinden birisi olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2018’den bu yana ayrı şekilde hayatlarına devam ediyordu. Çift, geçen yılların ardından ilk kez aynı tatilde beraber görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ömer Kutluay’ın basketbol organizasyonunda bir araya geldiği ifade edilen ikili, bu kez çocuklarıyla beraber İstanbul Havalimanı’ndan Yunanistan’a tatile giderken görüntülendi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede

2018’de evliliklerini bitiren ve sonrasında uzun süre bir araya gelmeyen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, önceki sabah çocukları İrem Kutluay ve Ömer Kutluay ile beraber Yunanistan’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’nda görüldü.

Haber Devam Ediyor

Eski eşler, boşanmalarının ardından ilk kez ortak bir aile tatiline çıktı.

Çocukları için bir araya geldiler

İkilinin arasında uzun süredir erimeyen buzların erimesinde milli basketbolcu olan Ömer Kutluay’ın kariyerinin kilit rol üstlendiği belirtiliyor. Ömer Kutluay’ın Türkiye ile boy gösterdiği EuroBasket 2026 maçlarında aynı tribünde görüntülenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın, çocukların mutluluğunu gördükten sonra yeniden iletişim kurmaya başladığı kaydedildi.

Ancak Şener, daha önce Kutluay ile barıştıkları yönündeki iddialarla ilgili konuşmuş ve yeniden aşk yaşamadıklarını, sadece çocuklarıyla görüşmek için eski eşiyle bir araya geldiğini söylemişti.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay ne zaman boşandı?

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 yılında evlenmiş ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları olmuştu. 13 yıl boyunca beraber olan çift, 2018 yılında özel sebeplerden dolayı boşanmıştı.

İkilinin boşanma sürecinin sancılı geçmesi, o dönem magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.