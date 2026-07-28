HaberX
AnasayfaMagazinDemet Şener ve İbrahim Kutluay 8 yıl sonra bir araya geldi: Ailece Yunanistan tatiline gittiler

Demet Şener ve İbrahim Kutluay 8 yıl sonra bir araya geldi: Ailece Yunanistan tatiline gittiler

Yaklaşık 8 yıl önce yollarını ayıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti, yıllar sonra çocukları İrem ve Ömer için bir araya geldi. 2018’den bu yana ayrı olan çift, ailece Yunanistan’a tatile gitti.

Oluşturan
Eklenme 28.07.2026 - 12:43

Magazin dünyasında bir dönemin en çok konuşan çiftlerinden birisi olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2018’den bu yana ayrı şekilde hayatlarına devam ediyordu. Çift, geçen yılların ardından ilk kez aynı tatilde beraber görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde oğulları Ömer Kutluay’ın basketbol organizasyonunda bir araya geldiği ifade edilen ikili, bu kez çocuklarıyla beraber İstanbul Havalimanı’ndan Yunanistan’a tatile giderken görüntülendi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede

2018’de evliliklerini bitiren ve sonrasında uzun süre bir araya gelmeyen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, önceki sabah çocukları İrem Kutluay ve Ömer Kutluay ile beraber Yunanistan’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’nda görüldü.

Haber Devam Ediyor
Uzak Şehir’in Şahin’i yeni adresini buldu! Alper Çankaya reyting rekortmeni dizide
Magazin
Uzak Şehir’in Şahin’i yeni adresini buldu! Alper Çankaya reyting rekortmeni dizide
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Şahin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Alper Çankaya'nın yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu, yeni sezonda ekranların iddialı yapımlarından birinin kadrosuna katılıyor.
Hadise İdeal Erkeği Tanımladı
Magazin
Hadise İdeal Erkeği Tanımladı
Müzik dünyasındaki başarılı kariyerini geçtiğimiz günlerde oyunculuk ile sürdüren Hadise Türkiye'de çok popüler bir...

Eski eşler, boşanmalarının ardından ilk kez ortak bir aile tatiline çıktı.

Çocukları için bir araya geldiler

İkilinin arasında uzun süredir erimeyen buzların erimesinde milli basketbolcu olan Ömer Kutluay’ın kariyerinin kilit rol üstlendiği belirtiliyor. Ömer Kutluay’ın Türkiye ile boy gösterdiği EuroBasket 2026 maçlarında aynı tribünde görüntülenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın, çocukların mutluluğunu gördükten sonra yeniden iletişim kurmaya başladığı kaydedildi.

Ancak Şener, daha önce Kutluay ile barıştıkları yönündeki iddialarla ilgili konuşmuş ve yeniden aşk yaşamadıklarını, sadece çocuklarıyla görüşmek için eski eşiyle bir araya geldiğini söylemişti.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay ne zaman boşandı?

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 yılında evlenmiş ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları olmuştu. 13 yıl boyunca beraber olan çift, 2018 yılında özel sebeplerden dolayı boşanmıştı.

İkilinin boşanma sürecinin sancılı geçmesi, o dönem magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

İlginizi Çekebilir

Magazin

Uzak Şehir’in Şahin’i yeni adresini buldu! Alper Çankaya reyting rekortmeni dizide

4 saat önce
Magazin

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ölümden döndü: 8’inci defa ameliyat olacak

4 saat önce
Magazin

Blok3’e suikast planında 7 kişi tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

1 gün önce
Magazin

Mehmet Güreli, Görkem Yeltan’ı 40 yıl sonra evlat edindi

1 gün önce
Magazin

Kadir İnanır’ın mirası belli oldu! Üç ayrı vasiyet bırakmış

3 gün önce
Magazin

MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu

3 gün önce