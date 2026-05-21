Miray Daner, AK Partili İsmin Oğluyla Evleniyor!

Miray Daner, AK Partili İsmin Oğluyla Evleniyor!

Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz aylarda AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile önümüzdeki aylarda nişanlanacağı öğrenildi. Genç çiftin nişanın ardından evlilik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Eklenme 21.05.2026 - 14:23
Miray Daner’in, 14 Ağustos 2025 tarihinde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşadığı belirtildi. Genç çiftin yaz aylarında yüzük takarak nişanlanma kararı aldığı öğrenildi.

EVLİLİK HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAKLAR

2023 yılının haziran ayında ilişkilerine başlayan çiftin, gözlerden uzak şekilde sürdürdükleri birlikteliklerini nişan kararıyla taçlandırdığı ifade edildi. Daner ve Çerçioğlu çiftinin, yaz aylarında aile arasında düzenlenecek bir törenle nişanlanacağı, ardından da evlilik hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu olarak tanınan Ata Caner Çerçioğlu’nun, uzun süredir Miray Daner ile gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı belirtilirken, çiftin aldığı nişan kararının yakın çevrelerini de sevindirdiği ifade edildi.

Özlem Çerçioğlu’nun geçtiğimiz yıl CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığı da hatırlatıldı.

