Uzak Şehir Ayrılığı Kısa Sürdü: Alper Çankaya'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Uzak Şehir Ayrılığı Kısa Sürdü: Alper Çankaya’nın Yeni Adresi Belli Oldu

Uzak Şehir dizisinde sezon finali öncesi dikkat çeken ayrılıklar yaşanıyor. Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya’nın Netflix’in yeni dizisi Eve Giden Yol ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 19.05.2026 - 12:30
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde sezon finali öncesinde oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler gündeme geldi. Dizide Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın projeden ayrılacağı öğrenilirken, oyuncunun yeni dijital platform dizisi için anlaşma sağladığı belirtildi.

Sezon finaline yaklaşan yapımda hikâyeye veda edecek isimlerin netleşmeye başladığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu, Şahin rolündeki Alper Çankaya ve Feyyaz karakterine hayat veren Ahmet Varlı’nın sezon sonunda diziden ayrılması bekleniyor.

Alper Çankaya Netflix Projesinde Yer Alacak

Uzak Şehir’den ayrılma kararı alan Alper Çankaya’nın yeni projesi de belli oldu. Oyuncunun, Netflix için hazırlanan Eve Giden Yol adlı dizinin kadrosuna katıldığı aktarıldı. Sekiz bölüm olarak planlanan yapımın gizem ve dram türünde hazırlandığı belirtildi.

Yeni dizinin, çok karakterli hikâye yapısıyla dikkat çekeceği ve dijital platform için özel olarak geliştirildiği kaydedildi. Çankaya’nın projede yine “Şahin” isimli bir karakteri canlandıracağı bilgisi paylaşıldı.

Uzak Şehir’de Reyting Düşüşü Dikkat Çekti

Pazartesi akşamlarının yüksek izlenme oranlarına ulaşan yapımları arasında yer alan Uzak Şehir için son haftalarda reytinglerde düşüş yaşandığı öne sürüldü. Sezon finaline yaklaşılırken yaşanan oyuncu ayrılıklarının da izleyici gündeminde yer aldığı görüldü.

Diziyle ilgili kulis bilgilerine göre sezon finalinde önemli gelişmeler ekrana gelecek. Hikâyede Alya ve Cihan’ın düğün sahnesinin kritik olaylara sahne olacağı ifade edildi.

Yapım ekibinin yeni sezon planlaması için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

