A.B.İ. Dizisinde Sezon Finali Tarihi Öne Çekildi

OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisinin sezon finali takviminde değişikliğe gidildi. Yapılan yeni planlamaya göre dizinin sezon arası daha erken bir tarihte verilecek. Son bölümlerle ilgili yayın akışı da netleşti.

Dizinin 16. bölümü geride kalırken, 17. bölümün bayram sonrasında ekranlara geleceği öğrenildi. Yapımın 18. bölümü ise 9 Haziran tarihinde yayınlanacak ve bu bölümle birlikte sezon finali yapılacak.

Afra Saraçoğlu Diziden Ayrılıyor

Yapımda avukat Çağla Öncü karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun 17. bölüm itibarıyla projeye veda edeceği bilgisi paylaşıldı. Böylece karakterin hikâyesi yeni bölümde sona erecek.