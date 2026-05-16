64 İlde Siber Suç Operasyonu: 1.021 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının iş birliğiyle Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir siber suç operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 64 ilde toplam 1.021 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı, bilişim suçları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik suç örgütlerini hedef aldı.

Soruşturmalarda şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettiği, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak maddi kazanç elde ettiği ve sosyal medya ile sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. İncelemelerde, “yasal bahis kuponu”, araç kiralama ve kapora işlemleri, TOKİ konut projeleri, elektronik ürün satışı ve yatırım ortaklığı gibi başlıkların dolandırıcılık yöntemi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin elektronik para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığını bildirdi.

Operasyonlar sonucunda 319 kişi tutuklanırken, 192 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca 223 taşınmaz, 127 araç, 3 tekne, 3 elektronik para kuruluşu ve 3 ticari işletme hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyona katılan emniyet birimleri, MASAK ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.