Fenerbahçe’den Ayrılan Emre Mor İstanbul’u Terk Etti

Fenerbahçe’de geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Emre Mor, İstanbul’dan ayrılarak Danimarka’ya gitti. Sezonun ikinci bölümünü Eyüpspor’da kiralık geçiren milli futbolcunun, sözleşmesinin tamamlanmasının ardından kariyerine farklı bir kulüpte devam etmesi bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncunun Kopenhag’a uçtuğu ve burada transfer temaslarında bulunabileceği belirtildi. Emre Mor’un sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını resmen ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Eyüpspor’da Kiralık Olarak Forma Giydi

2022 yılında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Emre Mor, Fenerbahçe kariyeri boyunca zaman zaman etkili performanslar sergilese de düzenli forma şansı elde etmekte zorlandı. Teknik heyet değişiklikleri ve kadro rekabeti nedeniyle istikrarlı bir rol üstlenemeyen futbolcu, bu sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin gerisinde kalan deneyimli oyuncunun, yeni sezonda farklı bir ligde forma giymesi ihtimali öne çıkıyor.

Transfer Görüşmeleri Gündemde

Danimarka’ya giden Emre Mor’un, Avrupa’dan bazı kulüplerle görüşme yapabileceği ifade edildi. Kariyer planlamasını yurt dışında sürdürmek isteyen milli futbolcunun kısa süre içinde geleceğine ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ayrılacak oyuncular listesinin netleşmeye başladığı belirtildi.