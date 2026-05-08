Nafaka Borcunu Ödemeyenlerin Pasaportu İptal Edilecek

ABD’de çocuk nafakası borçlarına ilişkin yeni bir yaptırım uygulamaya alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yüksek tutarda nafaka borcu bulunan kişilerin pasaportlarının iptal edilmesine yönelik sürecin başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre çocuklarına yönelik nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve borcu 100 bin doların üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin 700 ABD vatandaşının pasaportları geçersiz hale getirilecek. Bu kapsamda yer alan kişiler, borçlarını ödeyene kadar yurt dışına çıkış hakkından yararlanamayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, uygulamanın daha önce farklı ölçekte kullanıldığını ve sonuç verdiğini belirtti. Namdar, yeni düzenlemenin nafaka yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacı taşıdığını ifade etti.

2 Bin 500 Dolara Kadar Düşebilir

Yetkililer, uygulamanın ilerleyen dönemde daha geniş bir grubu kapsayabileceğini de bildirdi. Planlamaya göre pasaport iptali için belirlenen borç sınırının gelecekte 2 bin 500 dolara kadar düşürülmesi değerlendiriliyor.

Borçlarını kapatan kişilerin yeniden pasaport başvurusu yapabileceği ve uluslararası seyahat haklarını geri kazanabileceği aktarıldı.

ABD’de nafaka ödemeleri eyalet kurumları aracılığıyla takip ediliyor. Ödenmeyen borçlar ise merkezi sistem üzerinden kayıt altına alınarak yaptırım süreçlerine dahil ediliyor.