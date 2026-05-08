İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı'dan olay sözler: "Abim Önümü Kesti"

İbrahim Tatlıses’in Kardeşi Hüseyin Tatlı’dan olay sözler: “Abim Önümü Kesti”

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, ağabeyi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, sanat hayatında önünün kesildiğini ve bundan sonra sessiz kalmayacağını söyledi.

Eklenme 08.05.2026 - 13:58
Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses’e yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi. Uzun süredir sessiz kaldığını belirten Tatlı, artık susmayacağını ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu zamana kadar sessiz kalmasının nedeninin efendiliği olduğunu söyleyen Tatlı, “Kimse korktuğum için sustuğumu düşünmesin. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Ben İbrahim Tatlıses’in öz kardeşi Hüseyin Tatlı’yım. Herkes haddini bilecek” ifadelerini kullandı.

Sanat hayatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tatlı, bugüne kadar kendisine destek olunduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Bana bu zamana kadar kimse destek olmadı. Hiç kimse ‘Ben senin önünü açtım, sana destek oldum’ diyemez. Aksine benim önümü kesenler oldu” dedi.

“SANAT HAYATIMI BİTİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses hakkında önemli iddialar ortaya atarak, “İbrahim Tatlıses benim ağabeyimdir, canımdır. Fakat o da benim önümü kesti. Benim sanat hayatımı bitirmek için elinden geleni yaptı” şeklinde konuştu.

Yaşananları ayrıntılı şekilde açıklayacağını ifade eden Hüseyin Tatlı, “Şimdi çıkmışlar, televizyonlarda destek olduklarını söylüyorlar. Hepsi yalan. Bundan sonra susmayacağım, her şeyi tek tek anlatacağım” dedi.

