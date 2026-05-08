HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.193 -%-0.09
ETHEREUM
₺104.632,00 +%0.63
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Eğitim/Hafta Sonu AÖF Sınavları Saat Kaçta Başlayacak?

Hafta Sonu AÖF Sınavları Saat Kaçta Başlayacak?

AÖF 2026 bahar dönemi final sınav tarihleri ve saatleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri erişime açılırken oturum saatleri ve sınav kuralları da duyuruldu.

Oluşturan
Eklenme 08.05.2026 - 13:59
Haberi PAYLAŞ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine üniversitenin resmî öğrenci sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Belgelerde adayların sınav merkezi, salon bilgisi ve oturum detayları yer alıyor.

Üniversite tarafından paylaşılan takvime göre AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar hafta sonu boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sabah oturumları saat 09.30’da başlayacak. Öğleden sonraki oturumların başlangıç saati ise 14.00 olarak açıklandı. Adayların sınav saatinden önce belirtilen merkezlerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgeleri, “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle görüntülenebiliyor. Yetkililer, giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulunmayan adayların sınav salonuna alınmayacağını bildirdi.

AÖF final sınavlarında her ders için uygulanacak süre 30 dakika olacak. Ayrıca sınavın ilk 30 dakikalık bölümünde salon çıkışına izin verilmeyecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek.

Final sonuçlarının ise sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

ÖSYM Açıkladı: e-YDTS Nedir, Ne Zaman Yapılacak?
Eğitim

ÖSYM Açıkladı: e-YDTS Nedir, Ne Zaman Yapılacak?

1 gün önce
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
Eğitim

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

1 gün önce
AÖF Final Sınavı Ne Zaman? Giriş Belgeleri Açıklandı mı?
Eğitim

AÖF Final Sınavı Ne Zaman? Giriş Belgeleri Açıklandı mı?

4 gün önce
AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır 2026? Final Sınav Tarihleri Açıklandı
Eğitim

AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır 2026? Final Sınav Tarihleri Açıklandı

1 hafta önce
Perşembe ve Cuma Günü Okullar Tatil Olacak mı?
Eğitim

Perşembe ve Cuma Günü Okullar Tatil Olacak mı?

3 hafta önce
LGS Sınav Tarihi Değişti! Bakan Tekin Yeni Tarihi Açıkladı
Eğitim

LGS Sınav Tarihi Değişti! Bakan Tekin Yeni Tarihi Açıkladı

1 ay önce