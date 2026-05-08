Hafta Sonu AÖF Sınavları Saat Kaçta Başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine üniversitenin resmî öğrenci sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Belgelerde adayların sınav merkezi, salon bilgisi ve oturum detayları yer alıyor.

Üniversite tarafından paylaşılan takvime göre AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar hafta sonu boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sabah oturumları saat 09.30’da başlayacak. Öğleden sonraki oturumların başlangıç saati ise 14.00 olarak açıklandı. Adayların sınav saatinden önce belirtilen merkezlerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgeleri, “aosogrenci.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle görüntülenebiliyor. Yetkililer, giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulunmayan adayların sınav salonuna alınmayacağını bildirdi.

AÖF final sınavlarında her ders için uygulanacak süre 30 dakika olacak. Ayrıca sınavın ilk 30 dakikalık bölümünde salon çıkışına izin verilmeyecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek.

Final sonuçlarının ise sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.